ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقائيه الجنود الإسرائيليين المتمركزين قرب حدود قطاع غزة، أنّه "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا ترونها من الداخل- سيأتي الأمر".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في إشارة لاقتراب ساعة الصفر نحو تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة: "سوف ننقل القتال إلى أراضيهم. ستكون المعركة طويلة ومكثفة، أفضل القادة والمقاتلين موجودون هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده: قريبًا سترون غزة من الداخل فالأمر سيأتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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