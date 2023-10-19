أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، الى أن "هناك أمر أساسي حصل اليوم في مجلس الوزراء حيث تم طرح موضوع مطاري القليعات ورياق، وهذا الموضوع طرحناه كوزارة صناعة".
ولفت بوشكيان، الى أن "وزير الأشغال علي حمية اعلمنا بأنه سيدرس جدوى هذين المطارين لتحويلهما لمطارات للشحن الجوي ورحلات (التشارتر) ليكونا ان شاء الله في المرحلة المقبلة على خارطة الطيران المدني في لبنان".
وأضاف "وزير الأشغال سيدرس الأمر من الناحية التقنية الفنية، ولكن هذه الخطوة مهمة جدا وستكون محفزة للاقتصاد اللبناني والصناعة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان: حمية سيدرس جدوى مطاري القليعات ورياق لتحويلهما لمطارات للشحن الجوي والرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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