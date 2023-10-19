بوحبيب أبلغ نظيره البرتغالي بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

أبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب نظيره البرتغالي جواو كرافينيو هاتفيا، بـ"ضرورة المساعدة والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والاستفزازات وفك الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ومنها الغذاء والدواء، واحترام القانون الدولي وقانون الحرب".

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