طوني فرنجية: لن نتخلى عن المقاومة ونرفض التخلي عن شبر واحد من أرضنا

أشار النائب طوني فرنجية، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "من يعتقد من المسيحيين أنه عبر (تصهينه) يمكن له أن يزايد مسيحيا ويستميل الشارع المسيحي فهو مخطئ".
ولفت فرنجية، الى أننا "لن نتخلى عن المقاومة قبل تحقيق السلام، ونرفض التخلي عن شبر واحد من أرضنا أن كان في مزارع شبعا أو غيرها".
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