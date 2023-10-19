غوتيريش دعا الى وصول مساعدات انسانية سريعة وبلا عوائق الى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الى "وصول مساعدات انسانية سريعة وبلا عوائق الى غزة والى وقف إطلاق نار إنساني فوري".

ولفت غوتيريش، في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الى أننا "بحاجة الى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة الى الكثير منها وبشكل مستدام".

وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام، ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الاغاثة الإنسانية من ادخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 ضحية وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.