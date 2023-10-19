أفيخاي أدرعي يهاجم أنغام.. والفنانة تلقنه درسا قاسيا

الشارقة - اميمة ياسر - لقنت الفنانة أنغام أفيخاى أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال درسا عبر موقع إكس.

"وقالت عبر تطبيق اكس: انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر".

وتابعت أنغام: "الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيونى، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصرى انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وأضافت أنغام: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازى، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين برىء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل".

واستكملت أنغام: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وأختتمت أنغام حديثها بالآيه القرآنية، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

هاجم أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي الفنانة أنغام من خلال حسابه على موقع تويتر، بعدما كتبت بوست قالت فيه: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، وذلك عقب تدويناته التى أشار فيها إلى ضرب غزة وسكانها من قبل جيش الاحتلال.