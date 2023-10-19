شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي يحذر من تزايد التهديدات المرتبطة بحرب إسرائيل و«حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، الخميس، إن الوزارة ترصد تزايداً في التقارير الواردة عن تهديدات لمجتمعات اليهود والمسلمين والعرب في الولايات المتحدة، بما يرتبط بحرب إسرائيل مع «حماس» في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات معدة سلفاً أدلى بها في مؤتمر صحفي في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية «وزارة العدل بأكملها يقظة في إطار جهودنا لرصد جرائم الكراهية وتهديدات العنف أو وقائع مرتبطة بذلك والتصدي لها وباهتمام خاص للتهديدات لمجتمعات بسبب العقيدة».

وقال جارلاند إنه وجّه الأسبوع الماضي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومكاتب الادعاء العام في عموم الولايات المتحدة بالعمل مع الولايات وأجهزة إنفاذ القانون المحلية للتصدي للتهديدات وحث ممثلي ادعاء اتحاديين على التواصل مع شخصيات قيادية ودينية في المجتمعات.

ويعتزم جارلاند في وقت لاحق الخميس، مقابلة مسؤولين من أجهزة إنفاذ القانون في ميامي التي تضم أحد أكبر تجمعات اليهود في الولايات المتحدة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الاثنين، إنه يحقق في مقتل الطفل المسلم وديع الفيومي البالغ من العمر ست سنوات طعناً في ولاية إلينوي الأمريكية، باعتبارها جريمة كراهية. ووجهت السلطات اتهامات بالفعل للمشتبه في ارتكابه الجريمة، وقالت إن الطفل ووالدته تعرضا للاستهداف، لأنهما فلسطينيان أمريكيان.