شكرا لقرائتكم خبر عن "جوتيريش" يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "غزة تحتاج إلى مساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام".

كما دعا الاحتلال إلى السماح بوصول المساعدات دون قيود.

العدوان على غزة

إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 3569 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم، أن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69 شهيداً.