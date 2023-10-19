روسيا والصين تُقرران رفع تنسيق جهودهما لوقف التصعيد في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم "موسكو وبكين"، تنسيق الجهود بشكل وثيق فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، عن رأي مشترك بشأن منع تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه "عقب اجتماع في الدوحة بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون، تم تأكيد التركيز المستمر لموسكو وبكين على التنسيق الوثيق للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، وغيرها من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وعلى المنصات الدولية الأخرى، بما في ذلك بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون".

منع تصعيد النزاع

وشددت الوزارة أيضًا على أن "الأطراف أعربت عن رأي مشترك "لصالح وقف مبكر للأعمال، ومنع تصعيد النزاع، وحل القضايا الإنسانية العاجلة، بما في ذلك تقديم المساعدة العاجلة للسكان المتضررين وإطلاق سراح الرهائن".

وأضافت: "خلال المحادثة، تم تبادل سري لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على التفاقم غير المسبوق للوضع في قطاع غزة وما حوله".

وعقدت في الدوحة مباحثات سياسية بين مسؤولين بالخارجية القطرية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حول مستجدات الأزمة الأوكرانية وآخر تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصرح بوغدانوف في وقت سابق، بأنه لا يستبعد لقاء ممثلي حركة "حماس" خلال زيارته إلى قطر، كما لم يستبعد بحث قضية إطلاق الرهائن الإسرائيليين مع ممثلي "حماس".

هذا وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة حصار غزة ووصفه بـ"غير المقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأمريكية بفرض حصار على غزة تعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.