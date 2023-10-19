بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال مساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2023، أن إسرائيل وافقت على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة .

وأضاف بايدن خلال لقاء له في مطار بن غوريون في اللد مع عدد من عائلات الأسرى في قطاع غزة، عقب إنهاء زيارته إلى إسرائيل، "فخور بأنني في إسرائيل، ولو لم تكن إسرائيل موجودة لتعين علينا أن نخترعها، ولا ينبغي أن يكون المرء يهوديا كي يكون صهيونيا".

وزعم أن "معلومات من البنتاغون" هي سبب تبنيه الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف المستشفى المعمداني في غزة واتهام الفلسطينيين.

وقبل ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لدى افتتاحه اجتماع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بحضور بايدن، في تل أبيب، إن الحرب على غزة "ستكون حربا من نوع آخر، لأن حماس هي عدو من نوع آخر". وفق تعبيره

وادعى نتنياهو أنه "فيما تبحث إسرائيل عن تقليص عدد المواطنين المستهدفين، حماس تبحث عن تضخيمه. وحماس تريد قتل أبر عدد ممكن من المواطنين الإسرائيليين، ولا تهتم أبدا بحياة فلسطينيين. واليوم هي استهدفت مواطنينا وتختبئ خلف مواطنيها، وتستخدمهم كدرع بشري. وحماس مسؤولة عن جميع استهدافات المواطنين، ورأينا ثمن ذلك أمس". وفق قوله

من جانبه، قال بايدن إنه "أريد أن تعلموا أنكم لستم لوحدكم. ومثلما أكدت سابقا، سنستمر في دعم إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها. وسنستمر في العمل بشراكة في المنطقة كلها من أجل منع أحداث تراجيدية مشابهة".

وتابع بايدن أن "مؤسسي الدولة قبل 75 عاما تحدثوا عن أنها تستند إلى الحرية والقانون والسلام. والولايات المتحدة موجودة إلى جانبكم كي تدافع عن هذه الحرية وتؤيد السلام، اليوم وغدا وإلى الأبد، وأن أعدكم بذلك". وأضاف أنه "ستحصلون على كل شيء تطلبونه".

ويشارك في اجتماع "الكابينيت الحربي" عن الجانب الإسرائيلي كل من وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس كتلة "العسكر الوطني بيني غانتس ، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ومن الجانب الأميركي وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومستشارون آخرون.

ووصل بايدن، صباح اليوم، إلى إسرائيل في "زيارة تضامن ودعم" ستستمر عدة ساعات، وذلك بعد 12 يوما على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 3300 شهيد وعملية "طوفان الأقصى" التي قتل فيها نحو 1300 إسرائيلي منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الزيارة عقب استشهاد المئات من الفلسطينيين بينهم أطفال في قطاع غزة إثر مجزرة ارتكبت في مستشفى الأهلي المعمداني.

المصدر : وكالات - عرب 48