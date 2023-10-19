بايدن يعلن تقديم 100 مليون دولار للفلسطينيين في غزة والضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 ، عن تقديم الولايات المتحدة مئة مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال البيت الأبيض إن هذه التمويل سوف يساعد أكثر من مليون نازح وشخص متأثر بالصراع من خلال توفير المياه النظيفة والغذاء والدعم الصحي والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن واشنطن توفر هذه المساعدات من خلال شركاء موثوق فيهم، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية.

وأضاف البيت الأبيض :" لا يمكن لوم المدنيين على ما يحصل ولا ينبغي أن يعانوا بسبب ما أسماه (إرهاب) حركة حماس المروع ، ينبغي حماية حياة المدنيين، كما يجب أن تصل المساعدات بشكل طارئ إلى من يحتاجون إليها".

وقال :" سنواصل العمل عن كثب مع الشركاء في المنطقة للتشديد على أهمية احترام قانون الحرب ودعم من يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو توفير المساعدات وتسهيل الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الطبية والمأوى".

المصدر : وكالات