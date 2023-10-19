شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «نورما» يشتد ويقترب من المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

اشتدت قوة الإعصار «نورما» مع رياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة ورُفع تصنيفه إلى الفئة الرابعة مع اقترابه من ساحل باخا كاليفورنيا في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن المركز الأمريمي للأعاصيرالخميس.

وأشار المركز الأمريكي، إلى أنّ «نورما إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون» المؤلف من خمس درجات.

ورُصد الإعصار قرابة الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش على بعد 390 كيلومتراً غرب سواحل المكسيك، بحسب المصدر نفسه.

ويتحرك «نورما» بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة باتجاه الشمال، ويتوقع أن يصل إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المكسيكية السبت، ولكن برياح أقل قوة، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأعاصير.

ودفع اقتراب الإعصار القوي الحكومة إلى تفعيل خطة طوارئ بتوجيه من الجيش. ووضع أكثر من 6600 جندي في حالة تأهب، بحسب أمانة الدفاع الوطني. وخلال الأسبوع الماضي، تعرض غرب المكسيك لإعصار قوي آخر سُمي «ليديا»، وأسفر عن مقتل شخصين في ولايتي خاليسكو وناياريت.

وتتعرض المكسيك بانتظام لأعاصير تتشكل قبالة الشواطئ، إذ تضم سواحل طويلة على جانبي المحيط الهادئ والأطلسي.

وقد يتحوّل حوالى 12 منخفضاً جوياً سنويًا تقريباً إلى أعاصير مدمرة إلى حد ما، بحسب نقطة دخولها إلى البلاد.

وسُجل أقوى إعصار على الإطلاق في 2015 وسمّي «باتريسيا»، وبلغت سرعة رياحه 325 كيلومتراً في الساعة، وتسبّب بأضرار مادية فقط، لأنه دخل البلاد عبر منطقة جبلية غير مأهولة.