شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا لتبادل المعلومات لمنع التصعيد في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - وكالات

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس، على أنه من المهم جداً أن تتبادل الولايات المتحدة والتكتل المعلومات وتبذلان ما يلزم لتجنب التصعيد في صراع إسرائيل وغزة.

وأشار ميشيل في تصريحات له، أيضاً إلى أهمية أن تكون السلطات متيقظة حتى لا تتم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في غزة من قبل المنظمات الإرهابية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، مقتل 32 أمريكياً، فيما لا يزال 11 مفقوداً في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفيما يخص المساعدات أكدت الخارجية الأمريكية: نراقب عن كثب للتأكد من عدم استفادة حماس من أي مساعدات تدخل غزة.

وتابعت: نتوقع التمكن من إدخال المساعدات الإنسانية، ونرغب في رؤية دخول مستمر للمساعدات لغزة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل مباشرة على إخراج أسراها من القطاع بمجرد فتح معبر رفح الحدودي.

من جهة أخرى، أعلنت حركة «حماس»، الخميس، أن 18 فلسطينياً قتلوا في سلسلة ضربات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.