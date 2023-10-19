شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إنذارات كاذبة تعرقل الطيران في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

نفّذ 11 مطاراً فرنسياً على الأقل، الخميس، عمليات إخلاء، بعضها لفترة قصيرة، بعد إنذارات بوجود قنابل، ما تسبّب في عرقلة حركة الطيران لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات أخلت الأربعاء معظم المطارات الفرنسية باستثناء مطاري باريس بصورة مؤقتة بسبب تهديدات، ما أدى إلى إلغاء 130 رحلة، وتأخير رحلات أخرى كثيرة.

وبعد الظهر، أعلن قصر فرساي على موقع «إكس» تنفيذ عملية إخلاء، وأعيد فتحه بعدها بساعات. وأُخلي قصر فرساي أربع مرات منذ السبت.

وطالت عمليات الإخلاء الخميس مطارات بال-مولوز، وبوردو-ميرينياك، وبوفيه، وكليرمون-فيران، وكاركاسون، وتارب-لورد، وبيزييه، ومونبولييه، ونانت، وبيربينيان، وليل. وأكدت المديرية العامة للطيران المدني أن «عدة مطارات تلقت هذا الصباح تهديدات بوقوع اعتداء» دون تحديد أرقام أو أسماء.

ومع ذلك، كانت فترات التأخير في المغادرة أو الوصول أقل كثيراً الخميس مقارنة بالأربعاء حين بلغت ثلاث ساعات في بعض الحالات، وفقاً للوحة الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت.

وحذرت الحكومة الأربعاء أن كل تهديد سيكون موضوع شكوى. وندد وزير العدل بمن «يستمتعون بهذه التهديدات الكاذبة».

ويمكن أن تصل العقوبة جراء هذه الأفعال إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة، لا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعناً في أراس. وطالت التهديدات أيضاً مواقع سياحية شهيرة مثل قصر فرساي.