انت الان تتابع خبر البنتاغون تعلن اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الخميس، عن اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه اسرائيل.

وقالت البنتاغون، بحسب "سكاي نيوز عربية"، "الحوثيون أطلقوا صواريخ ومسيرات باتجاه اسرائيل وتم اعتراضها".

وأضافت البنتاغون "تمكنا من إسقاط المسيرات التي أطلقها الحوثيون".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.