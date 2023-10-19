شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها في أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، تحذيرا أمنيًا على مستوى العالم لرعايا الولايات المتحدة، وسط تصاعد أحداث الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وأشارت الخارجية إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم، واحتمال شن هجمات على الأمريكيين واستهدافهم بأعمال عنف، لكنها لم تشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها.

مظاهرات مؤيدة لفلسطين

اندلعت مظاهرات في الضفة الغربية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك في والأردن ولبنان وتونس وأماكن أخر،ى وسط غضب في أنحاء الشرق الأوسط أججه انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستشفى بغزة.

وفي واشنطن، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند اليوم الخميس إن الوزارة ترصد تزايدا في التقارير الواردة عن التهديدات التي تتعرض لها بعض الفئات في الولايات المتحدة بما يرتبط بالحرب في غزة.