شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تدعو للسماح بالمساعدات في غزة ووقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلجيكا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزيرة التعاون الإنمائي كارولين جينيز في جلسة عامة لمجلس النواب البلجيكي أنه يجب وضع حد لمعاناة المدنيين في غزة.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ويأتي هذا النداء في أعقاب نداء مماثل وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كما دعا البرلمان الأوروبي إلى "هدنة إنسانية".

وذكر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو النواب بموقف بلجيكا في الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والمتمثل في احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والدعوة إلى وقف التصعيد وفتح ممر إنساني إلى غزة وإرساء حل الدولتين.

عدد الشهداء في غزة

وارتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 3569 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم، أن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69 شهيداً.

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300 مصابًا.