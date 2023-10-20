شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات فى مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم حزب مستقبل وطن مؤتمر دعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية بحضور ومشاركة جميع الأحزاب والكيانات المصرية. وألقى النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم والتي خلاله أكد أنه ضد التصعيد الإسرائيلي الخطير والغير مسبوق في فلسطين، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تساوم على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو مرتكزاته. وأضاف أن الرئيس السيسي وقف بكل جسارة وأكد أن مصر العروبة لا يمكن أن تنسحب من القضايا العربية أو تتهاون فيها، وضرب الأمن القومي العربي في مقتل حيث أنه من اللحظة الأولى وضعت مصر خطوطا حمراء ليس لمصر فقط وإنما لكل العرب، ونوكد على دعم الشعب وكافة الأحزاب السياسية للرئيس في موقفه ضد أي محاولات للمساس بالأمن القومي العربي. فيما توافق الأحزاب ومجموعة الحضورية ممثلي الكيانات على التوصيات الآتية..

أولا: الدعم والتأييد المطلق للموقف التاريخي والمشرف للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين، على حساب دول الجوار، والأمن القومي العربى.

ثانيا: دعم الجهود الدبلوماسية، التي تقودها مصر، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف التصعيد، تمهيدا لاستئناف عملية السلام.

ثالثا: الرفض الكامل، لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي تنتهجها إسرائيل، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

رابعا: تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب إصرارها على تغييب أي أفق للحل السياسي، وانتهاج سياسات ترقى إلى الفصل العنصري والاضطهاد، تجاه الفلسطينيين، والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

خامسا: دعوة الأحزاب المصرية المشاركة اليوم فى التنسيق فيما بينهم لتبنى وصياغة خطاب حزبى موحد موجه لجميع الأحزاب السياسية الكبرى فى الدول ذات التأثير فى القضية والأوضاع التى تشهدها فلسطين الأن بغرض حشد الدعم، ولإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية.

سادسا: دعوة الهيئات البرلمانية للأحزاب، إلى اجتماع عاجل، لوضع خطة عمل، تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بغرض حشد الدعم الدولي، لإجبار إسرائيل، على وقف ماكينة القتل،وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، في ظل سلطة احتلال لم تتوقف منذ عام 1948، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق السكان الأصليين.

سابعا: تشكيل لجنة من أمانات الأعلام بالأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لأطلاق حملة إلكترونية عالمية (بلغات متعددة) لفضح الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها اسرائيل فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 5 يونيو 1967.

ثامنا: تنسيق الجهود بين الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة لأطلاق عريضة دولية مفتوحة للتوقيع من الحزبيين والبرلمانيين فى مختلف دول العالم لرفض سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين ووقف جرائم الحرب الاسرائيلية واستئناف عملية السلام.

تاسعا: تشكيل لجنة تقصي حقائق من اللجان المختصة داخل مجلس النواب لتوثيق الانتهاكات التى يرتكبها الكيان الصهيونى فى حربه الغاشمة على قطاع غزة وكذا تسجيل المواقف المتخاذلة لبعض الدول الأجنبية المتخاذلة والمتخذة من ملف حقوق الإنسان ملف سياسى



































































































































































































































































































































