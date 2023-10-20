شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نساند قرارات الرئيس السيسى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، بوافر الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إخلاصه العميق للوطن، مؤكدًا أن الجميع من الأحزاب والأطياف مختلفة الاتجاهات تساند قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بالقضة الفلسطينية.

وقال مجدي مرشد، خلال كلمته بمؤتمر حزب “مستقبل وطن” دعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية، اليوم الخميس: “هذا هو الشعب المصري الذي يقف بجانب قيادته على الدوام”.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر إن التاريخ لا ينسى، وجرائم إسرائيل لا تزال في الذاكرة، ومن يتذكر مذبحة بحر البقر في الشرقية، يعلم إننا أمام عدو غاشم لا ينظر لأي شئ ولا يقدر الإنسانية أو المبادئ ولا يراعي حرمة على الإطلاق فمنذ عام ٤٨ و ٧٦، و٧٣ ومصر هي السند الأول للقضية الفلسطينية منذ الأزل.



































































































































































































































































































































