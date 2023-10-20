شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن: مصر لم تساوم على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إنه ضد التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمة النائب أحمد عبدالجواد، اليوم الخميس، بمؤتمر “مستقبل وطن” دعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية، بحضور ومشاركة جميع الأحزاب والكيانات المصرية.

وأضاف عبدالجواد، اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تساوم على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو مرتكزاته.