شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان البرلمان: استهداف الاحتلال كنيسة الروم الأرثوذكس انتهاك للقانون الدولي والإنساني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان استهداف قوات جيش الاحتلال الصهيوني لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة وسقوط شهداء ومصابين امر يخالف القانون الدولى والإنساني مطالبا بالتحقيق في هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين ودور العبادة.

وأضاف في بيان صادر عنه :"عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي لاستهداف قوات إسرائيل للمدنيين والكنائس، يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان. يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات."

وتابع :"أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين. يجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات وتجنب استهدافهم. يعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي. يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.

وأضاف :"بالنسبة للاستهداف المباشر للكنائس، فإن القانون الدولي يعتبرها أماكن محمية. يجب على جميع الأطراف احترام حرمة المباني الدينية وعدم استهدافها بأي طريقة، يتعين على" الأطراف المتورطة في النزاعات الالتزام بحماية الأماكن الدينية والأشخاص الذين يستخدمونها للعبادة وعدم استخدامها كأهداف عسكرية.

واكد أنه من الواضح أن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة اياً كانت تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. يجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.

واختتم تصريحاته قائلا :"في النهاية، يجب أن نؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئه وقواعده. يتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات أن يتحلى بالمسؤولية ويعملوا على تجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين والأماكن الدينية، وأن يتعاونوا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة."