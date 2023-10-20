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نقابة الصحفيين تعلن اجتماع النقابات المهنية لتنسيق جهود دعم شعب فلسطين السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر السبت 21 اكتوبر الجاري، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني .

 

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل، بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

          

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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