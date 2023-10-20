أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن سقوط "عدد كبير" من القتلى والجرحى جراء "مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال" بحص مئات النازحين داخل كنيسة للروم الآرثوذوكس.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى باستهداف القوات الإسرائيلية كنيسة للروم الآرثوذوكس في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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