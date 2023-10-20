متحدث باسم خارجية أميركا: المخاوف كبيرة بالنسبة لتدخل حزب الله بالحرب وسنتخذ اجراءات لمنع توسيع الصراع

ذكر المتحدث الاقليمي باسم وزارة الخارجية الاميركية سام وريبرغ، أنّ "المخاوف كبيرة بالنسبة لحزب الله وتدخله في الحرب، ولكن سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع اي طرف من الاطراف من التدخل في الحرب".

ولفت في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى القلق من "تصرّفات حزب الله في المنطقة وسنتخذ كل الاجراءات لمنع أي طرف من توسيع الصراع"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لتحمي نفسها وحلفاءها في وجه أي جهة إن كانت حماس أو حزب الله ونحن لدينا القدرة على ذلك".

وادّعى "أننا لا ندعم فكرة نقل أهالي غزة الى سيناء، وحتى الآن لا توجد أي ​سياسة​ إسرائيلية رسمية لذلك، وهناك اتفاق دولي على خفض التصعيد في الشرق الأوسط ولكن هناك بعض الاختلافات بين الدول في مجلس الأمن".