ذكر الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أنّ "القوات المسلحة اللبنانية طلبت هذا المساء من اليونيفيل مساعدة سبعة أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق".
وأشار تيننتي إلى أنّ "اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ"، موضحا أنّ "الجيش الإسرائيلي أوقف اطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة"، إلى أنّه أكّد أنّ "أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتم إنقاذ الآخرين بنجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيفيل": الجيش أنقذ أفرادًا علقوا بالقرب من الخط الأزرق خلال إطلاق نار وأحد الأشخاص منهم فقد حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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