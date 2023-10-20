أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنّ مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي، والذي يسيطر عليه الجيش الأميركي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور الشمالي، شرقي سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر "سبوتنيك": مجهولون يفجرون خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأميركي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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