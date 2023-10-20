شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبرر «فيتو غزة».. وموسكو: تداعياته مروعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

بررت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن طلب هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين حركة «حماس» وإسرائيل، بأنه لم يعترف بحق الأخيرة في الدفاع عن نفسها، وهو ما نددت به موسكو، واعتبرت أنه سيكون له «تداعيات مروعة».

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: «استخدمنا حق النقض ضد تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن إسرائيل وغزة، لأنه لم يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وتابعت: «نتوقع من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، وهي تدافع عن نفسها».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «في ظل المواجهة الآخذة في التوسع والتي تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط وتأخذ بعداً دينياً، ستكون تداعيات تصرف كهذا، مروعة».

وصوّت 12 عضواً من أصل 15 لصالح مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.