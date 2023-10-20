شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بوتين وأوربان يشعل قلقاً في الناتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - أ ف ب

اجتمع سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسويد في بودابست الخميس، لمناقشة مخاوفهم المتصاعدة بشأن تعزيز المجر علاقاتها مع روسيا، على ما قالت السفارة الأمريكية.

وأبقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على علاقات وثيقة مع الكرملين حتى بعد اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. والتقى الزعيمان الثلاثاء في بكين للمرة الأولى منذ الغزو.

وكان ذلك اللقاء الموضوع الرئيسي في اجتماع السفراء الخميس، حسب ما قال متحدث باسم السفارة الأمريكية.

وصرح الموفد الأمريكي إلى المجر ديفيد بريسمان ل«إذاعة أوروبا الحرة»: «من المقلق أن المجر اختارت الانخراط مع فلاديمير بوتين بهذه الطريقة».

وتابع: «مقلقة أيضاً اللغة التي استخدمها رئيس الوزراء لوصف حرب بوتين في أوكرانيا. المسألتان تستحقان النقاش».

وشدد السفير على أن «جميعنا قلقون من أن رئيس الوزراء المجري التقى الرئيس بوتين، فيما روسيا تخوض حرباً مع أوكرانيا».

وأضاف: «إذا كانت لدينا مخاوف أمنية مشروعة، نقوم بإيصال تلك المخاوف إلى حلفائنا، وننتظر منهم أخذها على محمل الجد».

وكان بريسمان انتقد أوربان لوقوفه إلى جانب «رجل قواته مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا». ورفضت الحكومة المجرية تلك الانتقادات.

وقال كبير موظفي إدارة أوربان غيرغلي غولياس لشبكة إيه تي في المجرية: «إن السفير الأمريكي ليس مخولاً تحديد سياسة المجر الخارجية، فهذه مهمة الحكومة المجرية».