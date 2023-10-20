شكرا لقرائتكم خبر عن «المفوضية الأوروبية»: خطر اتساع الحرب بين إسرائيل وغزة حقيقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، أن خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة «حقيقي»، فيما أعلنت ألمانيا زيادة مساعدات الإغاثة لغزة إلى 50 مليون يورو.

وأضافت فون دير لاين في كلمة بمعهد هدسون في واشنطن أن الحوار بين إسرائيل ودول الجوار يجب أن يستمر.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، إن ألمانيا ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 50 مليون يورو مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها 2.3 مليون شخص هناك.

وقالت بيربوك للصحفيين في عمّان إن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت: «هذا الوضع المتأزم يعني وضعاً إنسانياً كارثياً في غزة».