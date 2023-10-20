انت الان تتابع خبر طائرات إسرائيلية تستهدف كنيسة وسط غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد موقع "روسيا اليوم"، أن انهيارا وقع في مبنى تابع للكنيسة جراء الغارات الإسرائيلية.

وذكر أن عشرات الضحايا والإصابات بينهم من الطائفة المسيحية جراء القصف على كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار.



ونقل عن سائقي سيارات الإسعاف أن "الحديث يدور عن عدد كبير من الشهداء"، موضحا "مشاهدة جثامين لمسيحيين في مستشفى الشفاء بالإضافة إلى مصابين، وبعض الجثث مشوهة بفعل الانفجار".

وذكر حارس كنيسة الروم الأرثوذكس: "أكثر من 400 فلسطينياً من المسلمين والمسحيين كانوا يحتمون في الكنيسة".