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تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة أمريكية في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت "سبوتنيك" أن "استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة".

وأضافت الوكالة أنه "صباح اليوم، شن مجهولون هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين لا شرعيتين تتخذهما ما يسمى "قوات التحالف الأمريكي" في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور شرقي سوريا، وعلى قاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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