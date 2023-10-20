رفع تصنيف الإعصار "نورما" إلى الدرجة الرابعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأعاصير الأميركية، اليوم الخميس، أن الإعصار "نورما" اشتد مع رياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة ورُفع تصنيفه إلى الفئة الرابعة مع اقترابه من ساحل "باخا كاليفورنيا" في شمال غرب المكسيك.

وأشار المركز الوطني للأعاصير، في آخر نشرة له، إلى أنّ "نورما إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون" المؤلف من خمس درجات.

ورُصد الإعصار على بعد 390 كيلومتراً غرب سواحل المكسيك، بحسب المصدر نفسه.

ويتحرك الإعصار "نورما" بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة باتجاه الشمال، ومن المتوقع أن يصل إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المكسيكية السبت، ولكن برياح أقل قوة، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأعاصير.

ودفع اقتراب الإعصار القوي الحكومة إلى تفعيل خطة طوارئ وطنية بتوجيه من الجيش. وتم وضع أكثر من 6600 جندي في حالة تأهب، بحسب أمانة الدفاع الوطني.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرض غرب المكسيك لإعصار قوي آخر سُمي "ليديا"، وأسفر عن مقتل شخصين في ولايتي خاليسكو وناياريت.

وتتعرض المكسيك بانتظام لأعاصير تتشكل قبالة الشواطئ إذ تضم سواحل طويلة على جانبي المحيط الهادئ والأطلسي.

وقد يتحوّل نحو 12 منخفضاً جوياً سنويًا تقريباً إلى أعاصير مدمرة إلى حد ما، بحسب نقطة دخولها إلى البلاد.

وسُجل أقوى إعصار على الإطلاق في أكتوبر 2015 وسمّي "باتريسيا"، وبلغت سرعة رياحه 325 كيلومتراً في الساعة، وتسبّب بأضرار مادية فقط، لأنه دخل البلاد عبر منطقة جبلية غير مأهولة.