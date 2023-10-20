قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية تتعرض للقصف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدران أمنيان إن طائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت، مساء اليوم الخميس، قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية في العراق.

وأضاف المصدران أن دوي انفجارات عدة سُمع داخل القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار في غرب العراق.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط. وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت في خسائر مادية أو بشرية.

وهذا ثالث هجوم في أقل من 24 ساعة يستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أميركية في العراق.

فقد استُهدفت القوات العسكرية الأميركية في العراق، أمس الأربعاء، في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد قليل من القوات على الرغم من تمكن الجيش الأميركي من اعتراض الطائرة المسيرة المسلحة.

تحتفظ الولايات المتحدة بـ 2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم داعش الإرهابي.