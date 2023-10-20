الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع جندي من وحدة المستعربين في طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "جيش الاحتلال الاسرائيلي"، مصرع جندي من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضابط، "مكسيم رزينكوف"، من وحدة المستعربين قتل خلال الاشتباكات التي وقعت مع فلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

والاشتباكات المُسلحة مستمرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالمخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس إلى 7 قتلى.

وحصيلة القتلى في طولكرم غير نهائية حيث هناك جثامين لا تزال محتجزة داخل أحد المساجد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أنه "خلال عملية اعتقال مطلوبين وتفكيك بنى تحتية إرهابية في مخيم نور شمس أصيب مقاتلون من حرس الحدود".

وفي وقت سابق من العملية، انفجرت عبوة ناسفة وأصابت 10 من مقاتلي حرس الحدود أحدهم حالته خطيرة و9 طفيفة.

روسيا والصين تُقرران رفع تنسيق جهودهما لوقف التصعيد في غزة

تعتزم "موسكو وبكين"، تنسيق الجهود بشكل وثيق فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، عن رأي مشترك بشأن منع تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه "عقب اجتماع في الدوحة بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون، تم تأكيد التركيز المستمر لموسكو وبكين على التنسيق الوثيق للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، وغيرها من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وعلى المنصات الدولية الأخرى، بما في ذلك بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون".