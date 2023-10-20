المُقاومة الإسلامية في العراق تضرب قاعدة "عين الأسد" الأمريكية برشقة صاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "المُقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية، مُؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الخميس.

وقالت المُقاومة في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الاسد" برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".

وأكد مسؤولان أمريكيان في وقت سابق من اليوم تعرض قاعدة عسكرية أمريكية جنوبي سوريا، لهجوم بمسيرات اليوم الخميس. وكشف أحدهما أن إحدى الطائرات المسيرة المهاجمة أُسقطت، ولكن الأخرى تسببت في وقوع إصابات طفيفة.

وهدد الأمين العام لحركة كتائب "حزب الله" في العراق أبو حسين الحميداوي في 10 أكتوبر، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في حرب غزة.

سوريا تتهم القوات الأمريكية بارتكاب جريمة في دير الزور

ذكرت "وزارة الخارجية السورية"، أن القوات الأمريكية والمنظمات التابعة لها استهدفت حافلة تقل جنودًا سوريين، مما أسفر عن مقتل بعض الجنود وإصابة آخرين، مساء السبت.

وقالت الخارجية السورية في بيان: "ارتكبت قوات الاحتلال الأمريكي يوم أمس جريمة جديدة حيث استهدفت هي وتنظيماتها الإرهابية حافلة تقل عددا من عناصر الجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين".

العدوان الإجرامي والإرهابي

وتابعت: "تؤكد الجمهورية العربية السورية أن هذا العدوان الإجرامي والإرهابي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي ضد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وفي سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوظيفها له وللميليشيات الانفصالية العميلة لها كأداة لتنفيذ مخططاتها تجاه سوريا والمنطقة، لاسيما وأن هذا العمل الإجرامي يتزامن مع النهب الأمريكي المستمر لثروات سورية النفطية والزراعية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري بهدف إطالة أمد احتلالها ومواصلة زعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها".