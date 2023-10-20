أمريكا تُخطط لإرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - تُخطط "الولايات المتحدة"، لإرسال منظومتي دفاع جوي من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن إرسال المنظومات قد يتم خلال الأيام المُقبلة.

وأضافت: "أبلغ البنتاغون أعضاء الكونغرس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أنه يعتزم إعادة منظومتي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة التأجير التمويلي".

وقامت الولايات المتحدة بإرسال دفعة ذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التوريد.

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

الرئيس الأمريكي يدرس تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا وإسرائيل

يدرس الرئيس الأمريكي "جوزيف روبينيت بايدن"، تقديم مساعدات "ضخمة" بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل، وذلك ضمن طلب إنفاق إضافي سيُرسله "بايدن" إلى الكونجرس بحلول يوم الجمعة المُقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو "بايدن" الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون إضافي للإنفاق بسرعة، حيث يهدف إلى مواصلة دعم أوكرانيا في ردها على العمليات العسكرية الروسية، مع مُعالجة التوترات الُمتصاعدة في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل.