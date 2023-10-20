كواليس لقاء ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء البريطاني في الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان"، رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" في العاصمة الرياض، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الخميس.

وتم خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

كما أكد أن "المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشيًا، مُشددًا على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي للصراع بين إسرائيل وحركة حماس في الشرق الأوسط.

وأضاف المكتب عقب اللقاء "لقد أكدا على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة، واتفقا على تنسيق العمل على هذه الجبهة".

ونقلت رويترز عن مكتب سوناك:"رئيس الوزراء شجع ولي العهد على استخدام القيادة السعودية في المنطقة لدعم الاستقرار، الآن وعلى المدى الطويل".

ولي عهد السعودية مُعلقًا على استهداف المدنيين في غزة: "جريمة شنيعة"

أكد ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، أن استهداف المدنيين في غزة "جريمة شنيعة واعتداء وحشي"، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس.

كما أكد بن سلمان، خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ضرورة العمل على توفير الحماية للفلسطينيين.

وشدد ولي العهد على ضرورة بذل الجهود لعدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة.

وأشار إلى أنه يجب تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية بغزة.

وأكد محمد بن سلمان، أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

محمد بن سلمان يُؤكد: السعودية ستُواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان"، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن السعودية ستُواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "عباس وضع ولي العهد السعودي في صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقدم جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، مُقدرًا عاليًا مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.