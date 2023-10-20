وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: إسرائيل وضعت 660 حاجز أسمنتي لعزل القرى الفلسطينية عن بعضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



وجه أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية، مثمنًا مواقفه الداعمة لما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف "مجدلاني"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، أنه منذ 7 أكتوبر اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات لعزل كافة القرى الفلسطينية عن بعض بالحواجز الأسمنتية العسكرية.

وأوضح أن إسرائيل وضعت و660 حاجز تفصل القرى والمدن الفلسطينية، وإغلاق الطرق بسواتر ترابية أو وضع مكعبات أسمنتية، مؤكدًا أن الانتقال من مدينة لأخرى في غاية الصعوبة وغير مأمون

وأكد أن غالبية القرى والمدن الفلسطينية الأن مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي وانتقال المواطنين أصبح في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يتجاوز الـ 750 ألف مستوطن ويشكلون 20% من السكان الفلسطينيين، مضيفًا أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم قتل في الضفة الغربية أسفرت عن سقوط 72 شهيد واعتقال 1200 مواطن فلسطيني في رام الله.