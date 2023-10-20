وزير خارجية الأردن: منع إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ)":

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن منع إدخال المساعدات لقطاع غزة:" جريمة حرب... حرمان الأبرياء من الغذاء والماء وحرمان المرضى من الدواء جريمة حرب"، مشيراً إلى أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى الميداني الأردني بغزة يكفي لمدة أسبوع واحد فقط.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الخميس، قال الصفدي، إن الأردن سيرسل غداً طائرة مساعدات جديدة إلى مصر، لإيصالها إلى غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله في المؤتمر: "قرار وقف الحرب عند إسرائيل وليس الأردن، ولا أرى أن إعلان حرب من جهة الأردن سبيل إلى وقف الحرب"، متسائلا هل من مصلحة الأردن أو فلسطين أو العرب الدخول في حرب مع إسرائيل، وهل توسعة رقعة الحرب يخدم الفلسطينيين.

وأضاف: "علينا مصارحة الشعب الأردني، ولن نبيعه أي شعارات أو أوهام، فلنا في التاريخ شهداء روَت دمائهم أرض فلسطين"، معرباً عن أمله في أن تكون الحرب على غزة هي الأخيرة.

وأشار الصفدي الى التنسيق مع ألمانيا بشكل كبير لإنهاء الحرب على غزة ومنع توسعها وإنقاذ الأبرياء،"لأن الحرب لن تمهد لمستقبل أفضل لكنها تدفع باتجاه مزيد من التوتر والعنف في المنطقة".

وأضاف، موقفنا الثابت في الوصول للهدف وهو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأنه لا أمن وسلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالسلام الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

كما، أكد أنه لا فرق بين ضحية وضحية بحسب الجنسية والديانة، كما أن العنف لا يبرر العنف والقتل لا يبرر القتل.