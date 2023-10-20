حاخام يهودي يتضامن مع فلسطين: ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة مفزع ومروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الحاخام اليهودي ديفيد وايز المتحدث باسم جماعة (ناطوري كارتا) المناهضة لإسرائيل، إنه شاهدنا هجمات شديدة الهمجية من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ونحن كيهود غاضبون بسبب ذلك.

وأضاف "وايز"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، أنه الجماعة اليهودية نظمت عدة تظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين، متابعًا: "نحن باسم اليهود ندافع عن ديننا وما تفعله إسرائيل مع فلسطين ضد اليهودية".

وأكد أنه يهودي متضامن مع فلسطين، وأرتدي العلم الخاص بها في شوارع أمريكا، لافتًا إلى أن العقيدة اليهودية تؤكد أننا خلقنا لنعيش في المنفى وليس لنا دولة.

وشن وايز هجومًا ضد الإعلام الأمريكي، قائلًا: "الإعلام الأمريكي مضلل متحيز وعنصري في تعامله مع القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة مفزع ومروع.