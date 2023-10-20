شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل عبد الفضيل: نؤيد الرئيس السيسي في قراراته الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بفعاليات الجلسة الطارئة اليوم لمجلس النواب استكمالا لما تم بالأمس فى جلسة مجلس الشيوخ، واصفا ذلك بالملحمة الوطنية وتكاتف نواب الغرفتين الأولى والثانية للسلطة التشريعية مع الشعب المصرى العظيم، الذى سطر بكلمات من ذهب تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفويضه فى اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للقضية الفلسطينية وحماية الأراضى المصرية.

ووافق المجلس بالإجماع على التفويض، وإرسال رسالة إلى الاتحاد البرلمانى الدولى باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصرى من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضى الفلسطينية. وإرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى يعبر فيها المجلس عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس، والقوات المسلحة فى كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومى المصري.

واستكمالا للملحمة الوطنية سوف يعبر الشعب المصرى عن تأييده للرئيس فى كافة الإجراءات التى يتخدها، غدا إن شاء الله الجمعة سوف يكون حشد كبير منظم فى عدة ميادين محددة لدعم الدولة والقيادة السياسية فى مواقفها التاريخية نحو القضية الفلسطينية.

ندعو الله عز وجل أن يحل السلام والتوفيق والسداد للرئيس والشعب المصرى والنصر للشعب الفلسطينى.