"حماس": قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة بوفيليوس في غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل

أكّدت حركة "حماس"، أنّ "قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة بوفيليوس في غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل"، مشيرًا إلى أنّ "استهداف الكنيسة والمستشفى المعمداني يستدعيان إدانة قوية من المجتمع الدولي والمجالس الكنسية العالمية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن سقوط "عدد كبير" من القتلى والجرحى جراء "مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال" بحق مئات النازحين داخل كنيسة للروم الآرثوذوكس.