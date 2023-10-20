بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس: نستنكر بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال كنيستنا في مدينة غزة

شددت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، على "أننا نستنكر بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال كنيستنا في مدينة غزة".

ولفتت إلى أنّ "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها التي توفر الحماية للأبرياء جريمة حرب"، مشيرة إلى أنّ "الكنيسة مصممة على مواصلة أداء واجبها بتقديم المساعدة والدعم والمأوى في غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن سقوط "عدد كبير" من القتلى والجرحى جراء "مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال" بحق مئات النازحين داخل كنيسة للروم الآرثوذوكس.