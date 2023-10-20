الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات جوية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه نفذ غارات جوية على عدد من مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجمات الصاروخية السابقة.

كما ادعى أن مروحية قتالية قصفت خلية كانت تستعد لهجوم صاروخي مضاد للدبابات في المنطقة.