زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه نفذ غارات جوية على عدد من مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجمات الصاروخية السابقة.
كما ادعى أن مروحية قتالية قصفت خلية كانت تستعد لهجوم صاروخي مضاد للدبابات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات جوية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.