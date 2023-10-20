نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطعي فيديو، الأول لاستهداف عناصره نقطة تأمين تابعة للجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالصواريخ المُوجّهة وتحقيق أهداف مباشرة، والمقطع الثاني يظهر استهداف تحصينات موقع العباد التابع للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة ومؤكدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد لاستهداف نقطة تأمين للجيش الإسرائيلي بمستعمرة المنارة وتحصينات موقع العباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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