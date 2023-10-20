الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي استهدف فريق إعلامي قرب موقع العباد ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر

أعلنت قيادة الجيش أنّ "بتاريخ 19 تشرين الأول، أثناء قيام فريق إعلامي من 7 أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العبّاد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر".

ولفتت إلى أنّ "دورية من الجيش عملت بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات، ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن".