أحمد عبد الهادي: حزب الله يقوم بالواجب معنا من دون أن يؤذي لبنان

ذكر ممثل حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي، أنّه "تزعزع وجود الكيان الصهيوني بعد 7 تشرين الأول، واليوم الميدان يتكلم".
وخلال مقابلة مع قناة "إم تي في"، شدد على "أننا وضعنا في الحسبان الحرب البرية كأحد الردود للصهيانة"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله يقوم بالواجب معنا من دون أن يؤذي لبنان".
وأوضح عبد الهادي أنّ "عشرات الالاف من المقاتلين من النخبة جاهزون للحرب البرية وسيجعلون غزّة مقبرة للاسرائليين".
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