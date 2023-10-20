الفاتيكان وافق على إعلان البطريرك الدويهي طوباويًا

انعقد المؤتمر اللاهوتيّ الخاصّ بالدّراسة والتصويت لتثبيت أعجوبة للمكرّم البطريرك إسطفان الدويهي الإهدنيّ تمهيدا لتطويبه. وتمّ تثبيت أعجوبة الشّفاعة، والموافقة على إعلان البطريرك الدويهي طوباويّاً على مذابح الكنيسة المارونيّة، بانتظار إعلان البابا فرنسيس لمرسوم التّطويب وعيد المكرّم الإهدني وتاريخ الإحتفال. وقد زفّ الخبر الأب بولس القزّي من الفاتيكان وأعلن قرار تطويب البطريرك إسطفان الدويهي اليوم 19 تشرين الأول 2023.

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