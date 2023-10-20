حجار اطلع على أقسام ونشاطات جمعية "نسروتو" في زحلة

زار وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار جمعيّة نسروتو في زحلة- حوش الأمراء يرافقه رئيس دائرة الوزارة في منطقة البقاع خالد دلول، ووفد من الوزارة.

وكان في استقبالهم رئيس الجمعيّة الأب مروان غانم، حيث اطلع حجار على أقسام الجمعيّة والنشاطات والخدمات التي تقدّمها في مراكزها التأهيليّة لمرضى الادمان على المخدّرات وإصلاح الأحداث، إضافة الى البرامج الإصلاحيّة التي تقدّمها في السجون.

وأشاد الوزير حجّار بـ"العمل الإنساني الذي تقوم به الجمعيّة ولا تزال رغم الأزمة في لبنان والتحديات الكثيرة التي تواجهها"، وأضاف بأنّ "الوزارة تعمل جاهدةً من أجل العودة الى دعم الجمعيّة وكافة الجمعيات المتعاقدة معها بناءً على العقود الموقّعة بينهم".

وفي ختام الزيارة وقّع معاليه على السجلّ الذهبي للجمعيّة، مشيرًا إلى أنّه "نذرٌ عليه دعم نسروتو"، وقدّم له الأب غانم مجسّم الجمعيّة كعربون شكر وتقدير.