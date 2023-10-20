إنفجارات بمواقع أمريكية بالعراق وإطلاق صواريخ من اليمن على سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن سفينة حربية أمريكية تبحر قرب اليمن اعترضت عدة قذائف صاروخية أطلقت تجاهها.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من اليمن صوب سفينة حربية أمريكية، متواجدة في البحر الأحمر.

ووفقا لشبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين: فإن الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأمريكية أطلقها الحوثيون.

وفي العراق، ووفقا لرويترز نقلا عن مصادر أمنية، قالت إن هناك هجوم بمسيرات وصواريخ على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غرب العراق، وسماع دوي انفجارات داخلها .